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Казарцев показал 12 жёлтых и 1 красную в первой игре после матча «Спартак» – «Сочи»

Казарцев показал 12 жёлтых и 1 красную в первой игре после матча «Спартак» – «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Василий Казарцев, обслуживавший матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), отработал на встрече 9-го тура Футбольной национальной лиги между «Велесом» и «Балтикой» (1:2).

В ходе матча Казарцев показал 12 жёлтых карточек (8 – футболистам «Балтики»), а также удалил защитника «Балтики» Артёма Мещанинова за второе предупреждение.

Казарцев работал главным арбитром на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2. Сочинцы в той встрече получили право на два пенальти, один из которых экспертная комиссия признала ошибочно назначенным. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата РПЛ, но позднее сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России. По решению РФС Казарцев был отстранён от судейства до 10 октября.

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Велес
Москва
0:1 Галоян – 13'   0:2 Максименко – 40'   1:2 Наилсон – 48'
Удаления: Мещанинов – 85' / нет
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