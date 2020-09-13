Казарцев показал 12 жёлтых и 1 красную в первой игре после матча «Спартак» – «Сочи»

Арбитр Василий Казарцев, обслуживавший матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), отработал на встрече 9-го тура Футбольной национальной лиги между «Велесом» и «Балтикой» (1:2).
В ходе матча Казарцев показал 12 жёлтых карточек (8 – футболистам «Балтики»), а также удалил защитника «Балтики» Артёма Мещанинова за второе предупреждение.
Казарцев работал главным арбитром на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2. Сочинцы в той встрече получили право на два пенальти, один из которых экспертная комиссия признала ошибочно назначенным. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата РПЛ, но позднее сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России. По решению РФС Казарцев был отстранён от судейства до 10 октября.
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