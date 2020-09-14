Игроки «ПСЖ» устроили драку в концовке матча с «Марселем». Неймара удалили за оплеуху

Футболисты «Пари Сен-Жермен» инициировали потасовку в добавленное время матча 3-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:1).

На последних минутах встречи полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес сначала сфолил против игрока «Марселя», а затем толкнул его одноклубника. Между футболистами двух команд разгорелась драка. В результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави). Неймар получил красную карточку за подзатыльник игроку «Марселя».

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уступил «Марселю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Флорьян Товен на 31-й минуте встречи.Димитри Пайет навесил со штрафного из глубины поля во вратарскую, где Товен оторвался от защитников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.