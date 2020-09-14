«Мы сошли с ума». Леонардо – о драке в матче «ПСЖ» — «Марсель»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал драку между футболистами «Марселя» и «ПСЖ» (1:0) в рамках третьего тура чемпионата Франции.

«Получился серьёзный бой, мы поговорим с нашими футболистами. Мы сошли с ума. Четырнадцать жёлтых и пять красных означают, что игра вышла из-под контроля, я не собираюсь защищать необоснованное поведение. Всё, что произошло в драке, есть на трансляции и на фотографиях и будет оценено», — приводит слова Леонардо Daily Mail.

В концовке матча игрок «Марселя» Гонсало Альварес сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого бразилец нанёс испанцу удар по голове и получил красную карточку. Когда Неймар уходил с поля, он пожаловался на поведение Альвареса резервному арбитру, а также прокричал в камеру на бровке, что ударил испанца, потому что тот расист.