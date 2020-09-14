«Зенит» — «Арсенал»: прямая трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 14 сентября, состоится матч «Зенит» – «Арсенал». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери – Антон Фролов (Москва).
«Зенит», набрав 13 очков в шести турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Сочи» (15) и «Спартаку» (14), которые уже сыграли свои матчи в этом туре. В случае победы сине-бело-голубые возглавят первенство. «Арсенал» (5) располагается на 14-й строчке.
«Зенит» — «Арсенал»: эксперты оценили шансы туляков набрать очки в Санкт-Петербурге
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