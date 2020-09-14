«Зенит» — «Арсенал»: эксперты оценили шансы туляков набрать очки в Санкт-Петербурге

14 сентября в матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30 (74%). Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 14.25 (7%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.15 (19%).
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.30. Поставить на то, что гости не проиграют, можно за 3.90 (26%).
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