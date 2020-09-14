Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адольфо Гайч входит в список интересов «Лидса»

Адольфо Гайч входит в список интересов «Лидса»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч входит в список потенциальных покупок «Лидс Юнайтед», сообщает El Intransigente.

По информации источника, аргентинский форвард входил в лист покупок главного тренера английского клуба Марсело Бьельсы ещё до перехода в ЦСКА. Гайч в интервью отмечал, что он мечтает поиграть в английской Премьер-лиге.

5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провёл пять матчей и не отметился результативными действиями.

Марио Фернандес рассказал об адаптации Гайча и Фукса в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020