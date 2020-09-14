Адольфо Гайч входит в список интересов «Лидса»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч входит в список потенциальных покупок «Лидс Юнайтед», сообщает El Intransigente.
По информации источника, аргентинский форвард входил в лист покупок главного тренера английского клуба Марсело Бьельсы ещё до перехода в ЦСКА. Гайч в интервью отмечал, что он мечтает поиграть в английской Премьер-лиге.
5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.
В текущем сезоне РПЛ аргентинец провёл пять матчей и не отметился результативными действиями.
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