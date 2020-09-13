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Марио Фернандес рассказал об адаптации Гайча и Фукса в ЦСКА

Марио Фернандес рассказал об адаптации Гайча и Фукса в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о новичках московского клуба Адольфо Гайче и Бруно Фуксе.

«На базе жил в двухкомнатном номере с Адольфо Гайчем. Длительное время провёл с ним рядом, чтобы помочь ему на первых порах. Сейчас съехал. Можно сказать, моя скромная миссия выполнена, мы здорово общались всё это время. Адольфо — отличный парень, скромный, простой. Он приехал сюда без семьи, нужно было его поддержать.

Бруно Фукс тоже хороший товарищ, спокойный, приветливый, они с Гайчем одного возраста. Сейчас задача каждого, кто давно в команде, как-то способствовать адаптации новых ребят. Знаю, насколько непросто перебираться за тридевять земель в новую страну. Другой футбол, другой язык, всё по-другому. А новички должны чувствовать себя как дома, видеть, что к ним относятся с теплотой и заботой», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

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