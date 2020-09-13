Марио Фернандес рассказал об адаптации Гайча и Фукса в ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о новичках московского клуба Адольфо Гайче и Бруно Фуксе.
«На базе жил в двухкомнатном номере с Адольфо Гайчем. Длительное время провёл с ним рядом, чтобы помочь ему на первых порах. Сейчас съехал. Можно сказать, моя скромная миссия выполнена, мы здорово общались всё это время. Адольфо — отличный парень, скромный, простой. Он приехал сюда без семьи, нужно было его поддержать.
Бруно Фукс тоже хороший товарищ, спокойный, приветливый, они с Гайчем одного возраста. Сейчас задача каждого, кто давно в команде, как-то способствовать адаптации новых ребят. Знаю, насколько непросто перебираться за тридевять земель в новую страну. Другой футбол, другой язык, всё по-другому. А новички должны чувствовать себя как дома, видеть, что к ним относятся с теплотой и заботой», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.
- 13 сентября 2020
-
13:54
-
13:40
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:06
-
12:53
-
12:39
-
12:34
-
12:28
-
12:12
-
11:53
-
11:44
-
11:32
-
11:26
-
11:11
-
11:04
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:32
-
10:22
-
10:16
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:39
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
06:31
-
05:41
-
04:30
-
03:01