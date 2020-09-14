Олич: думаю, Влашич останется в ЦСКА ещё на год-два. Он не сказал финального слова

Тренер сборной Хорватии и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением об игре полузащитника команды Николы Влашича.

«Я успел посмотреть второй тайм вчерашнего матча со «Спартаком». Очень рад победе. Самое главное, чтобы ЦСКА выигрывал во всех дерби. Вижу, что Влашич находится в отличной форме, много забивает и отдаёт голевых передач. Мне очень радостно видеть, что ЦСКА снова стал активен на трансферном рынке, приобрёл несколько качественных и дорогих футболистов. До этого в последние годы, за исключением трансфера Влашича, клуб не был столь активен. Если игроки, которые только пришли, быстро адаптируются и станут настоящим усилением, ЦСКА будет одним из главных претендентов на чемпионство.

Влашич говорил, что доволен всем в команде, в том числе своей физической формой. Никола сейчас самый главный молодой игрок в составе сборной Хорватии. Влашич хочет помочь клубу вернуться в Лигу чемпионов, он очень амбициозен.



Думаю, Никола останется в ЦСКА ещё на год-два и станет в составе «армейцев» лучшим игроком чемпионата. Видя его в сборной, я могу со всей уверенностью заявить, что у него огромный потенциал. Уже в ближайшем будущем он может стать полноправным лидером сборной, тем игроком, который делает разницу на поле. Возможно, через несколько лет он перейдёт в топ-лигу и будет там блистать. Но пока он ещёе не сказал своего финального слова в составе ЦСКА", — цитирует Олича пресс-служба клуба.