Олич: четыре гола, которые я забил «Спартаку», помню до сих пор

Тренер сборной Хорватии и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился воспоминаниями о матчах со «Спартаком».
«Сразу скажу: это каждый раз особая игра. Дерби — самые запоминающиеся встречи, которые я провёл в России. Все четыре гола, которые я забил «Спартаку», помню до сих пор, как будто это было вчера. Все другие забыл, а эти помню. Такие моменты останутся со мной до конца жизни.
Когда я приехал со сборной в Москву на чемпионат мира, я первым делом пошёл посмотреть на новый стадион ЦСКА. Внутрь я не попал, но видел, как он построен, как выглядит снаружи. Когда я играл за ЦСКА, у нас не было своей арены. Крайне важно иметь свой стадион, и я очень рад, что у болельщиков и футболистов есть свой дом.
Если бы не было пандемии коронавируса, я уверен, что уже бы приехал на какую-нибудь игру. Теперь жду, когда снимут все запреты на передвижения, чтобы приехать и полюбоваться ареной изнутри», — цитирует Олича пресс-служба клуба.
- 14 сентября 2020
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