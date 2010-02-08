Хиддинк: Капелло правильно лишил Терри капитанской повязки

Главный тренер сборной России, в феврале-мае прошлого года работавший в «Челси», выступил в поддержку защитника синих Джона Терри, лишённого статуса капитана сборной Англии после того, как в прессе всплыли подробности его романа с фотомоделью Ванессой Перонсель.

«Мне нравилось работать с Терри, даже во время тренировок мне приходилось успокаивать его: „Медленнее, медленнее, ведь у нас завтра игра“. Это характеризует его настрой. Он силён духом и преодолеет трудности. Что касается решения Капелло, то ему нужно было определиться, и, зная характер Фабио, думаю, что он поступил правильно», — цитирует Хиддинка Sky Sports.