В чемпионате Монголии на поле вышел 54-летний футболист. Он не играл с 1996 года

В матче 15-го тура чемпионата Монголии между «Сумида Гепро» и «Улан-Батором» в составе хозяев сыграл 54-летний Хандсурен Оюнбилег.

Ветеран вышел на поле на замену на 86-й минуте. За оставшееся время Оюнбилег не отметился результативными действиями. Он не играл с 1996 года, но спустя 24 года принял решение вернуться в футбол. Несмотря на усилия Оюнбилега, «Сумида Гепро» проиграла со счётом 2:3.

Оюнбилег побил рекорд японского нападающего «Йокогамы» Кадзуйоси Миуры, которому в феврале исполнилось 53 года.

«Сумида Гепро» проиграла 15 матчей из 15 в чемпионате Монголии с разницей мячей 7-82. Клуб занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице монгольской Премьер-лиги и на 29 очков отстаёт от пятого места, которое даёт возможность во втором этапе чемпионата побороться за медали.