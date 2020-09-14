Степашин: у «Динамо» был разговор с Кокориным, но его, видимо, больше интересуют финансы
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что клуб пытался подписать нападающего Александра Кокорина, который в летнее трансферное окно перешёл в «Спартак».
«У „Динамо“ был разговор с Кокориным. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы. Ему надо в «Спартаке» себя показать, какие ещё перспективы? Откуда заграница-то нарисовалась? Это агенты какие-то придумывают. Надо играть, надо стараться, надо биться. Есть же пример Эдуарда Стрельцова. Тот, извините меня, не один год кантовался. Отсидел пять лет и три раза подряд становился лучшим футболистом Советского Союза, и играл за сборную блестяще, кстати. Вот вам пример», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».
«Он топовый, всё будет нормально». Газизов – о дебюте Кокорина за «Спартак»
- 14 сентября 2020
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