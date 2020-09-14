Федун прокомментировал назначение Эллерея советником генерального секретаря РФС

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о назначении Дэвида Эллерея советником генерального секретаря Российского футбольного союза. Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в России нормам ФИФА.



«Спартак» приветствует назначение Дэвида Эллерея на позицию советника по VAR. Этот опытный и авторитетный арбитр был одним из основателей системы видеопомощи судьям. Очевидно, что с его приходом компетенция наших арбитров будет расти, а VAR станет настоящим ассистентом судей на поле, а не камнем преткновения. Очень надеюсь, что со временем судейство в России станет таким же высоким по уровню, как в английской Премьер-Лиге", — приводит слова Федуна пресс-служба клуба.

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