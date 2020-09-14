«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).



«Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определённые эпизоды. Это чисто профессиональный интерес», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.