«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
«Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определённые эпизоды. Это чисто профессиональный интерес», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.
- 14 сентября 2020
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