Быстров: мы все ждём, когда «Локомотив» будет играть в атакующий и красивый футбол

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» (0:0).
«Ростов» показал то, чего мы от них ожидали: хорошо действовали в обороне, пытались забить, полностью контролировали ход матча и пытались не допустить контратак.
Что касается «Локомотива», мы все ждём, когда, по заявлению Кикнадзе, «Локо» будет играть в атакующий и красивый футбол, когда это всё-таки случится. Сколько туров нужно дать команде, чтобы мы хоть чуть-чуть увидели другой «Локомотив»?
Сёмин ведь был уволен из «Локомотива» из-за того, что «железнодорожники», по мнению руководства, не играли в зрелищный футбол. Но в этом «Локомотиве» не вижу ни капли зрелищности", — сказал Быстров в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
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