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«Барселона» до конца недели завершит переход Мемфиса Депая из «Лиона»

«Барселона» до конца недели завершит переход Мемфиса Депая из «Лиона»
Футбол / Испания 0

«Барселона» близка к приобретению 26-летнего нидерландского нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, информирует De Telegraaf.

По информации источника, Депай уже совершенно точно станет новым партнёром Лионеля Месси в «Барселоне», воссоединившись с соотечественником Рональдом Куманом, который помог ему перезапустить карьеру в сборной Нидерландов.

Руководство «Барселоны» рассчитывает официально подтвердить сделку на этой неделе и представить Депая на «Камп Ноу».

Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провёл 22 встречи за «Лион» во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и 2 результативными передачами. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл один матч за «Лион», отметился хет-триком и получил жёлтую карточку.

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