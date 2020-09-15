«Кайрат» прибыл на матч Лиги Европы в Израиль, несмотря на карантин
Казахстанский «Кайрат» прибыл в израильскую Хайфу для участия в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с местным «Маккаби», сообщает KazFootball.
Правительство Израиля объявило о введении в стране трёхнедельного жёсткого карантина из-за серьёзного роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Несмотря на это, игроки «Кайрата» готовятся к матчу, который должен состояться 17 сентября.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что повторный карантин будет введён в стране перед празднованием еврейского праздника Рош Ха-Шана, который пройдёт 18 сентября.
Четыре игрока АПЛ заразились коронавирусом
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