«Кайрат» прибыл на матч Лиги Европы в Израиль, несмотря на карантин

Казахстанский «Кайрат» прибыл в израильскую Хайфу для участия в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с местным «Маккаби», сообщает KazFootball.

Правительство Израиля объявило о введении в стране трёхнедельного жёсткого карантина из-за серьёзного роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Несмотря на это, игроки «Кайрата» готовятся к матчу, который должен состояться 17 сентября.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что повторный карантин будет введён в стране перед празднованием еврейского праздника Рош Ха-Шана, который пройдёт 18 сентября.