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Четыре игрока АПЛ заразились коронавирусом

Четыре игрока АПЛ заразились коронавирусом
Футбол / Англия 0

Результаты тестов на коронавирус четырёх игроков Английской Премьер-лиги оказались положительными, сообщает Sky Sports.

Лига приняла решение не разглашать ни имена игроков, заразившихся COVID-19, ни команды, за которые они выступают. В рамках последнего сеанса был проведён 2131 тест. Все четыре заражённых игрока сейчас находятся на самоизоляции и будут оставаться в ней минимум 10 дней.

Чемпионат Англии, как и подавляющее большинство других европейских лиг, проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш АПЛ-2019/2020 был прерван в марте, но доигран летом 2020 года, чемпионский титул завоевал «Ливерпуль».

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