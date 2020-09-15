«Зенит» готов заплатить за вингера «Удинезе» Де Пауля € 35 млн, игрок не хочет в Россию

«Зенит» предложил итальянскому «Удинезе» за аргентинского полузащитника Родриго Де Пауля € 35 млн, однако футболист не рассматривает переезд в Россию, сообщил аргентинский журналист Сесар Луис Мерло в "Твиттере".
По информации источника, к игроку проявляет интерес «Лидс Юнайтед», однако английский клуб предложил итальянцам € 25 млн. «Удинезе» пока не ответил отказом.
26-летний Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». Он выступал за основной состав клуба с 2013 по 2014 год, а затем переехал в Испанию и присоединился к «Валенсии». В составе «летучих мышей» футболист провёл всего два года, причём в 2016 году вернулся в бывшую команду «Расинг» на правах аренды.
Затем Де Пауль подписал контракт с «Удинезе», за который выступает до сих пор. В минувшем сезоне Серии А Родриго провёл 34 матча, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
- 15 сентября 2020
-
09:53
-
09:49
-
09:35
-
09:25
-
09:23
-
08:52
-
08:30
-
08:14
-
06:50
-
05:57
-
05:44
-
04:36
-
04:25
-
04:05
-
03:35
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:01
-
01:52
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:45
-
00:41
-
00:27
-
00:11
-
00:09
-
00:01
- 14 сентября 2020
-
23:47
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:06