«Зенит» готов заплатить за вингера «Удинезе» Де Пауля € 35 млн, игрок не хочет в Россию

«Зенит» предложил итальянскому «Удинезе» за аргентинского полузащитника Родриго Де Пауля € 35 млн, однако футболист не рассматривает переезд в Россию, сообщил аргентинский журналист Сесар Луис Мерло в "Твиттере".

По информации источника, к игроку проявляет интерес «Лидс Юнайтед», однако английский клуб предложил итальянцам € 25 млн. «Удинезе» пока не ответил отказом.

26-летний Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». Он выступал за основной состав клуба с 2013 по 2014 год, а затем переехал в Испанию и присоединился к «Валенсии». В составе «летучих мышей» футболист провёл всего два года, причём в 2016 году вернулся в бывшую команду «Расинг» на правах аренды.

Затем Де Пауль подписал контракт с «Удинезе», за который выступает до сих пор. В минувшем сезоне Серии А Родриго провёл 34 матча, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.