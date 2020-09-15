Футболист «Гамбурга» объяснил, почему напал на фаната

Защитник «Гамбурга» Тони Лайстнер прокомментировал инцидент, случившийся после матча 1-го раунда Кубка Германии с дрезденским «Динамо» (1:4). Напомним, футболист бросился на трибуну и напал на фаната.
«После матча в моём родном городе меня оскорбили с трибун. Обычно я справляюсь с этим, но в этот раз человек откровенно перешёл грань, задев мою семью – жену и дочь. В тот момент я потерял контроль. На это повлиял тот факт, что этот матч и так был очень эмоциональным для меня.
Несмотря на это, подобное не должно было случиться. Я отец, который хочет быть примером. Приношу извинения и могу лишь пообещать, что вне зависимости от того, какие оскорбления будут доноситься в мой адрес, это никогда не повторится», — написал Лайстнер в своём «инстаграме».
- 15 сентября 2020
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