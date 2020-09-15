Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Балахнин: можно было предположить спад у «Локомотива», но сейчас выглядит совсем страшно

Балахнин: можно было предположить спад у «Локомотива», но сейчас выглядит совсем страшно
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (0:0).

«В целом мне не понравилась игра и одной, и другой команды. И если смотреть на матч с ракурса, что в скором будущем «Ростов» и «Локомотив» будут представлять нашу страну в еврокубках, то это печально. Ростовчане забили четыре гола, «Локо» — чуть больше, но выглядит вообще страшно. И ведь обе команды в последнее время были лидерами нашего чемпионата.

Думаю, что не хватило элементарного мастерства. Если сделать краткий анализ, то можно увидеть, что не в лучшей форме находится Роман Ерёменко. Он создавал, отдавал голевые передачи и сам мог забить, а сейчас выглядит иначе. Что-то не то было и с Павлом Мамаевым, который может что-то решать. Уход Ивелина Попова тоже как-то сказывается, ушёл и Бактийор Зайнутдинов.

«Локомотив»? Тут вообще всё очевидно, на поле был практически не основной состав. Прибавим к этому отток футболистов и травмы лидеров — и это просто другая команда. Она стала неузнаваема. Можно было предположить некий спад, связанный с травмами. Но такого прям откровенного слабого — нет», — цитирует Балахнина Sportbox.

Болельщики «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку на улице после матча. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020