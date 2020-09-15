Балахнин: можно было предположить спад у «Локомотива», но сейчас выглядит совсем страшно

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (0:0).

«В целом мне не понравилась игра и одной, и другой команды. И если смотреть на матч с ракурса, что в скором будущем «Ростов» и «Локомотив» будут представлять нашу страну в еврокубках, то это печально. Ростовчане забили четыре гола, «Локо» — чуть больше, но выглядит вообще страшно. И ведь обе команды в последнее время были лидерами нашего чемпионата.



Думаю, что не хватило элементарного мастерства. Если сделать краткий анализ, то можно увидеть, что не в лучшей форме находится Роман Ерёменко. Он создавал, отдавал голевые передачи и сам мог забить, а сейчас выглядит иначе. Что-то не то было и с Павлом Мамаевым, который может что-то решать. Уход Ивелина Попова тоже как-то сказывается, ушёл и Бактийор Зайнутдинов.



«Локомотив»? Тут вообще всё очевидно, на поле был практически не основной состав. Прибавим к этому отток футболистов и травмы лидеров — и это просто другая команда. Она стала неузнаваема. Можно было предположить некий спад, связанный с травмами. Но такого прям откровенного слабого — нет», — цитирует Балахнина Sportbox.