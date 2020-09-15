Болельщики «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку на улице после матча. Видео

После матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» (0:0) произошла массовая драка с участием болельщиков команд, сообщает Baza.

По информации источника, после потасовки полиция никого не задержала, однако в больницу попало двое человек с сотрясением мозга и другими травмами.

В матче ростовчане нанесли 10 ударов по воротам против семи у соперника. В створ ворот «Ростов» попал трижды, «Локомотив» — один раз. Жёлтые карточки получили Гжегож Крыховяк и Алексей Ионов.



«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (9) — на девятом месте.



В следующем туре «Ростов» дома сыграет с «Ротором». Матч состоится 19 сентября. «Локомотив» на своём поле 20 сентября встретится с «Тамбовом».