Болельщики «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку на улице после матча. Видео

После матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» (0:0) произошла массовая драка с участием болельщиков команд, сообщает Baza.
По информации источника, после потасовки полиция никого не задержала, однако в больницу попало двое человек с сотрясением мозга и другими травмами.
В матче ростовчане нанесли 10 ударов по воротам против семи у соперника. В створ ворот «Ростов» попал трижды, «Локомотив» — один раз. Жёлтые карточки получили Гжегож Крыховяк и Алексей Ионов.
«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (9) — на девятом месте.
В следующем туре «Ростов» дома сыграет с «Ротором». Матч состоится 19 сентября. «Локомотив» на своём поле 20 сентября встретится с «Тамбовом».
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