Бранислав Иванович — о переходе в «Вест Бромвич»: мне нужно бросить вызов самому себе

Защитник Бранислав Иванович прокомментировал заключение контракта с «Вест Бромвич Альбион».



«АПЛ — лучшая лига в мире. Мне нужно бросить вызов самому себе, и я готов к этому. Я очень рад вернуться в английскую Премьер-лигу. Надеюсь, что добьюсь здесь успеха. У меня много амбиций, и я хочу многое доказать. Отдам все свои силы команде», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Вест Бромвич Альбион».



Напомним, что 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении срока своего контракта. 1 февраля 2017 года Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го он стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Бранислав Иванович стал игроком «Вест Бромвича»