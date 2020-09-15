Бранислав Иванович — о переходе в «Вест Бромвич»: мне нужно бросить вызов самому себе

Защитник Бранислав Иванович прокомментировал заключение контракта с «Вест Бромвич Альбион».
«АПЛ — лучшая лига в мире. Мне нужно бросить вызов самому себе, и я готов к этому. Я очень рад вернуться в английскую Премьер-лигу. Надеюсь, что добьюсь здесь успеха. У меня много амбиций, и я хочу многое доказать. Отдам все свои силы команде», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Вест Бромвич Альбион».
Напомним, что 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении срока своего контракта. 1 февраля 2017 года Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го он стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
- 15 сентября 2020
-
19:02
-
18:41
-
18:38
-
18:19
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
17:52
-
17:37
-
17:33
-
17:29
-
17:08
-
17:07
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:31
-
16:16
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:30
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:49
-
14:42
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:56
-
13:06
-
13:05