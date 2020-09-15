Сборная России и платёжная система «Мир» продлили партнёрство на три года

Платёжная система «Мир» и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о продлении партнёрства. Церемония подписания состоялась на заседании попечительского совета РФС в Москве. Договоренности о сотрудничестве на три года закрепили руководители двух организаций — генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев и президент РФС Александр Дюков.
«В нашей стране футбол – самый популярный вид спорта, им интересуется огромное число людей. Именно поэтому мы очень дорожим партнёрством со сборной России – оно позволяет нам создавать выгодные предложения для болельщиков, дарить любителям футбола уникальные впечатления, формировать позитивный настрой при использовании карт «Мир». Уже третий год подряд в преддверии матчей сборной мы запускаем масштабную кампанию, благодаря которой россияне смогут еще более активно поддерживать национальную команду», — отметил Комлев.
«РФС благодарен национальной платёжной системе «Мир» за доверие и продуктивное сотрудничество на протяжении двух лет. За это время мы реализовали несколько больших совместных проектов, в том числе ввели хорошую традицию вручать награду лучшему игроку матча сборной России по мнению болельщиков. «Мир» стал важным и надежным партнёром российского футбола, поэтому мы рады продолжить сотрудничество. Отмечу, что теперь оно будет распространяться не только на национальную сборную, но также на женскую и юношеские команды страны», — сказал Дюков.
- 15 сентября 2020
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