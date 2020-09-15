Агент Бэйла: Гарет по-прежнему любит «Тоттенхэм». Он хочет быть там
Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, подтвердил факт переговоров между мадридским клубом и «Тоттенхэмом» о трансфере валлийского футболиста.
«Гарет по-прежнему любит „Тоттенхэм“. Мы ведём переговоры. Это то место, где он хочет быть», — приводит слова Барнетта BBC.
Бэйл перешёл в мадридский «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Напомним, болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
Гарет Бэйл передумал оставаться в «Реале»
- 15 сентября 2020
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