«Сантос» возобновил интерес к защитнику «Спартака» Айртону
Защитник «Спартака» Айртон Лукас заинтересовал бразильский «Сантос», сообщает Mercado da Bola.
«Сантос» проявлял интерес к футболисту ещё в начале 2020 года и хотел разделить выплату за футболиста на несколько частей, но тогда «Спартак» ответил отказом. Теперь бразильский клуб снова попробует подписать Айртона и готов выплатить всю сумму полностью.
Айртон Лукас перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги в которых отметился двумя результативными передачами, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.
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