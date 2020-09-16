«Сантос» возобновил интерес к защитнику «Спартака» Айртону

Защитник «Спартака» Айртон Лукас заинтересовал бразильский «Сантос», сообщает Mercado da Bola.

«Сантос» проявлял интерес к футболисту ещё в начале 2020 года и хотел разделить выплату за футболиста на несколько частей, но тогда «Спартак» ответил отказом. Теперь бразильский клуб снова попробует подписать Айртона и готов выплатить всю сумму полностью.

Айртон Лукас перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги в которых отметился двумя результативными передачами, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.