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Источник: «Спартак» готов продать Айртона в «Сантос» за € 8 млн

Источник: «Спартак» готов продать Айртона в «Санто
Источник: «Спартак» готов продать Айртона в «Сантос» за € 8 млн
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Айртон Лукас всё ещё может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщает 90min.

Ранее была информация, что бразильский «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока. Однако московский клуб не согласился на такое предложение.

Как утверждает источник, «Спартак» готов рассмотреть предложение с продажей Айртона за сумму в размере € 7-8 млн. «Сантос» считает эту цену завышенной, но готов продолжить переговоры и попытаться снизить цену на игрока.

Айртон перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу.

Московский «Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»
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