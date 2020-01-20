Источник: «Спартак» готов продать Айртона в «Сантос» за € 8 млн

Защитник «Спартака» Айртон Лукас всё ещё может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщает 90min.
Ранее была информация, что бразильский «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока. Однако московский клуб не согласился на такое предложение.
Как утверждает источник, «Спартак» готов рассмотреть предложение с продажей Айртона за сумму в размере € 7-8 млн. «Сантос» считает эту цену завышенной, но готов продолжить переговоры и попытаться снизить цену на игрока.
Айртон перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу.
Московский «Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
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