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Александр Медведев: рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии

Александр Медведев: рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии
Футбол / Англия 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание контракта с «Вест Бромвич Альбион» 36-летнего экс-защитника питерцев Бранислава Ивановича.

«Рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии, что он будет играть в одном из топ-чемпионатов.

Возвращение в «Зенит» по окончании карьеры? Давайте не забегать вперед. Он пока не завершил карьеру», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении срока своего контракта. 1 февраля 2017 года Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го он стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Контракт 36-летнего сербского футболиста с «Вест Бромвичем» рассчитан на один год.

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