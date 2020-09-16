Александр Медведев: рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание контракта с «Вест Бромвич Альбион» 36-летнего экс-защитника питерцев Бранислава Ивановича.
«Рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии, что он будет играть в одном из топ-чемпионатов.
Возвращение в «Зенит» по окончании карьеры? Давайте не забегать вперед. Он пока не завершил карьеру», — цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, что 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении срока своего контракта. 1 февраля 2017 года Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го он стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Контракт 36-летнего сербского футболиста с «Вест Бромвичем» рассчитан на один год.
- 16 сентября 2020
-
05:26
-
05:15
-
04:21
-
03:47
-
03:23
-
03:07
-
02:49
-
02:17Николай Писарев может возглавить «Химки» Эксклюзив
-
02:08
-
01:51
-
01:14
-
00:47
-
00:35
-
00:32
-
00:23
-
00:09
-
00:05
- 15 сентября 2020
-
23:54
-
23:42
-
23:26
-
23:26
-
23:16
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:28
-
22:23
-
22:10
-
22:04
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:24
-
21:10
-
21:07