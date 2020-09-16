«Ювентус» близок к расторжению контракта с Хедирой
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира продолжает переговоры с клубом по поводу расторжения контакта. «Старая синьора» хочет разорвать соглашение досрочно, но немец требует компенсацию в размере € 3 млн. Эта сумма составляет половину его годовой заработной платы, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Сами Хедира перебрался в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2015 году на правах свободного агента. За клуб 33-летний немец провёл 145 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Интернет-портал Transfernarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 4 млн. Контракт Хедиры с «Ювентусом» рассчитан до 2021 года.
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