«Ювентус» близок к расторжению контракта с Хедирой

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира продолжает переговоры с клубом по поводу расторжения контакта. «Старая синьора» хочет разорвать соглашение досрочно, но немец требует компенсацию в размере € 3 млн. Эта сумма составляет половину его годовой заработной платы, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».



Сами Хедира перебрался в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2015 году на правах свободного агента. За клуб 33-летний немец провёл 145 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Интернет-портал Transfernarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 4 млн. Контракт Хедиры с «Ювентусом» рассчитан до 2021 года.