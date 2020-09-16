Юрист Геркуса: все в недоумении от претензий на € 2 млн. Это дело совета директоров «Локо»

Юрист бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса Михаил Прокопец в суде заявил, что его подзащитный выплачивал премии за результат.

«Директор покинул клуб на пике результата, выиграл чемпионство. Доходы от призовых составили 4 миллиарда рублей. Все в недоумении от претензий на € 2 миллиона. Это дело совета директоров, с которым Геркус не нашёл взаимопонимания. В клубе было два положения о премировании: футболисты и работники офиса. Расчёт истца сделан на основании премирования футболистов.

Истец оспаривает 6 приказов — 4 из них вынесены по положению футболистов, 2 — на основании премирования работников на сумму 8 миллионов рублей. Одна премия за матч с клубом «Томь». Премия в 300 тысяч — произошло истечение срока давности. Устав, который предусматривает премирование по решению совета директоров, был принят в 2018 году. Премии с потолка не платились, премии платились за результат, они были соразмерены одному-двум окладам", — передаёт слова Прокопца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

28 января стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составляет 144,6 млн рублей.