Винисиус: в моём возрасте только Касильяс и Рауль сыграли за «Реал» больше матчей, чем я

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что надеется завоевать в испанском клубе множество трофеев.
«В моём возрасте только легенды Касильяс и Рауль отыграли за „Реал“ больше матчей, чем я. Они завоевали много трофеев, надеюсь, это получится и у меня», — приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.
Сообщалось, что Винисиус Жуниор может покинуть клуб. По данным источника, игрок недоволен количеством игрового времени и готов сменить клубную прописку. Также сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже не так рассчитывает на футболиста, как это было в конце сезона-2018/2019. За ситуацией Винисиуса в «Реале» внимательно следит «Пари Сен-Жермен».
Винисиус перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.
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