Геркус: руководство «Локо» пыталось заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что иск московского клуба к нему совпал со временем его выдвижения на пост президента Российской Премьер-Лиги.

«На этом этапе дело выиграно, ждём реакции «Локомотива» и Кикнадзе. Помешал ли мне этот иск стать президентом РПЛ? Мне не помешало, но в их воображении такая опция была, видимо, мне многие говорили об этом. И дача подачи иска совпала с этим, хотя иск подали без уплаты госпошлины, а нам не выслали документы. Это не совпадение, и многие люди мне об этом говорили. Хотя я таких амбиций на тот момент не имел. Они пытались заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ, это какой-то политический манёвр», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.