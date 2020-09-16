Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Геркус: мне не нужны извинения от «Локомотива». Пусть извинятся за жесты Кикнадзе

Геркус: мне не нужны извинения от «Локомотива». Пусть извинятся за жесты Кикнадзе
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал положительное для него решение в судебном разбирательстве с клубом.

«Буду ли требовать моральную и материальную компенсацию? Как минимум я хочу компенсировать судебные издержки. Как максимум – рассмотрю возможность компенсацию морального вреда. Но это зависит от многих факторов: подаст ли истец апелляцию. Просить извинения? Да какие извинения, там такое количество людей обижено топ-менеджментом «Локомотива», болельщики обижены, так что я точно в этом списке последним стою. Пусть сначала перед ними извинятся за те жесты, которые Кикнадзе показывал, а то извинений я так и не услышал. Они этих людей обижают, а я-то чего, я потерплю, мне не нужно ничего», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Геркус: руководство «Локо» пыталось заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020