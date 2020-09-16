Сёмин — о продаже Миранчука: обезглавить «Локомотив» перед Лигой чемпионов — это нонсенс

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал продажу полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».
«О Николиче сейчас можно что угодно говорить. Но у него очень сложная ситуация, понимаю. Команды, которые попадают в Лигу чемпионов, всегда укрепляются. Мы говорили по поводу «Зенита», который явно стал лучше. «Локомотив» в Лиге чемпионов представляет российский футбол, спонсоров, и в этот период взять и продать лучшего игрока, причем за очень небольшие деньги… Он стоит в два раза больше… Объясните, почему ЦСКА в своё время продал Головина за € 30 млн? На тот период Головин был лучшим игроком РПЛ, на этот период лучший игрок лиги — Алексей.
Нужно было сделать просто — Алексей доигрывает эту Лигу чемпионов до января, там он должен был хорошо себя проявить, и потом продавать его значительно дороже. Либо продать, но оставить его здесь в аренде. Но обезглавить команду перед Лигой чемпионов — это нонсенс. Логики не вижу. Для чего мы тогда стремимся попасть на этот великолепный турнир?" — цитирует Семина «Матч ТВ».
- 16 сентября 2020
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