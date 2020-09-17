«Мы убиваем игроков, они мертвы». Томас Тухель пожаловался на календарь «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу в перенесённом матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (1:0).



Парижане играли в меньшинстве начиная с 65-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил защитник Абду Диалло. В концовке встречи хозяева и вовсе остались вдевятером – защитник Хуан Бернат покинул поле из-за травмы, а у Тухеля закончились замены.



«Одержать победу вдевятером против 11… Не знаю, случалось ли такое в истории футбола, но мы этого заслужили. Я очень горд и рад! В первом тайме мы могли забить несколько голов, но упустили хорошие моменты, и из-за этого в дальнейшем нам становилось тяжелее и тяжелее. Но победа с девятью игрокам – это потрясающе. И команда показала великолепный характер.



В то же время я должен сказать, что мы убиваем игроков, они мертвы. Боюсь, что они продолжат получать травмы, если всё так продолжится», — цитирует Тухеля Get French Football News со ссылкой на Telefoot.

Футболисты «ПСЖ» быстро теряют веру в Томаса Тухеля