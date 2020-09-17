«Мы убиваем игроков, они мертвы». Томас Тухель пожаловался на календарь «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу в перенесённом матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (1:0).
Парижане играли в меньшинстве начиная с 65-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил защитник Абду Диалло. В концовке встречи хозяева и вовсе остались вдевятером – защитник Хуан Бернат покинул поле из-за травмы, а у Тухеля закончились замены.
«Одержать победу вдевятером против 11… Не знаю, случалось ли такое в истории футбола, но мы этого заслужили. Я очень горд и рад! В первом тайме мы могли забить несколько голов, но упустили хорошие моменты, и из-за этого в дальнейшем нам становилось тяжелее и тяжелее. Но победа с девятью игрокам – это потрясающе. И команда показала великолепный характер.
В то же время я должен сказать, что мы убиваем игроков, они мертвы. Боюсь, что они продолжат получать травмы, если всё так продолжится», — цитирует Тухеля Get French Football News со ссылкой на Telefoot.
- 17 сентября 2020
-
12:02
-
11:46
-
11:43
-
11:37
-
11:29
-
11:19
-
10:43
-
10:32
-
10:12
-
10:03
-
09:46
-
09:31
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:25
-
07:04
-
06:19
-
05:47
-
04:45
-
03:40
-
03:21
-
03:09
-
02:39
-
01:50
-
01:16
-
00:52
-
00:45
-
00:31
-
00:24
-
00:09
- 16 сентября 2020
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:35