Футболисты «ПСЖ» быстро теряют веру в Томаса Тухеля

Футболисты «Пари Сен-Жермен» недовольны работой главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает RMC sport.
По данным источника, после неудачного старта в чемпионате Франции игроки клуба быстро теряют веру в Тухеля. Сообщается, что атмосфера в раздевалке парижан после поражения в матче с «Марселем» (0:1) была катастрофической. Наедине игроки шутят между собой, что тактикой Тухеля является отдать мяч Неймару.
После трёх туров чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на 15-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. Команда проиграла два первых тура, уступив «Лансу» (0:1) и «Марселю» (0:1). В третьем туре парижане одержали победу в матче с «Метцем» (1:0).
В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит провести матч с «Ниццей». Игра состоится 20 сентября.
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