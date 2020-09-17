Гарет Бэйл 18 сентября вылетит в Лондон, чтобы завершить переход в «Тоттенхэм»
Мадридский «Реал» и «Тоттенхэм» согласовали условия перехода полузащитника Гарета Бэйла на правах аренды. 18 сентября игрок отправится в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт со «шпорами». 31-летний валлиец проведёт в «Тоттенхэме» сезон-2020/2021, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Гарет выступал за «шпор» с 2007 по 2013 год. Игрок провёл 203 матча, забил 56 мячей и отдал 58 результативных передач. Полузащитник перешёл в стан «сливочных» в 2013 году из «Тоттенхэма». Сумма трансфера валлийца составила € 101 млн. Бэйл провёл за «Реал» 251 матч, забил 105 мячей и отдал 68 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.
Источник: «Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму»
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