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Месси по-прежнему не общается с Бартомеу

Месси по-прежнему не общается с Бартомеу
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не общается с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, спустя почти 15 дней после того, как форвард объявил, что остаётся в клубе, между Месси и Бартомеу не было никакого диалога — ни в личной встрече, ни по телефону.

Напомним, что Месси собирался покинуть «Барселону» и требовал от клуба досрочного расторжения контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, Бартомеу отказался разрывать соглашение с игроком, потребовав полной выплаты суммы отступных в размере € 700 млн. 4 сентября Месси объявил, что он остаётся в «Барселоне», но при этом назвал катастрофой для клуба руководство во главе с Бартомеу.

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