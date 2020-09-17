Месси по-прежнему не общается с Бартомеу
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не общается с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, спустя почти 15 дней после того, как форвард объявил, что остаётся в клубе, между Месси и Бартомеу не было никакого диалога — ни в личной встрече, ни по телефону.
Напомним, что Месси собирался покинуть «Барселону» и требовал от клуба досрочного расторжения контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, Бартомеу отказался разрывать соглашение с игроком, потребовав полной выплаты суммы отступных в размере € 700 млн. 4 сентября Месси объявил, что он остаётся в «Барселоне», но при этом назвал катастрофой для клуба руководство во главе с Бартомеу.
Президенту «Барселоны» может быть вынесен вотум недоверия
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