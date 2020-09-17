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Гонсало Игуаин покинул «Ювентус»

Гонсало Игуаин покинул «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Пресс-служба туринского «Ювентуса» на официальном сайте объявила об уходе из команды аргентинского нападающего Гонсало Игуаина. Стороны расторгли контакт по обоюдному согласию.

Игуаин получил статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Сообщалось, что футболист подписал двухлетнее соглашение с американским клубом «Интер Майами», одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. В новом клубе аргентинец будет зарабатывать € 7,5 млн за сезон.

Игуаин выступал за «Ювентус». 32-летний форвард вышел на поле в 149 матчах, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе «старой синьоры» Гонсало — трёхкратный чемпион Италии, дважды обладатель национального Кубка.

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