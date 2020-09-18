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Бальде Кейта перейдёт из «Монако» в «Сампдорию»

Бальде Кейта перейдёт из «Монако» в «Сампдорию»
Футбол / Италия 0

Сенегальский нападающий «Монако» Бальде Кейта перейдёт в «Сампдорию», утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По данным источника, итальянский клуб договорился о годичной аренде футболиста за € 1 млн. Летом 2021 года «Сампдория» сможет выкупить трансфер игрока за € 12 млн. Кейта ранее уже играл за Италии за римский «Лацио» и миланский «Интер».

Кейта перешёл в «Монако» летом 2017 года из «Лацио». Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Франции (девять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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