«Сент-Этьен» обыграл «Марсель» и вышел на 1-е место в Лиге 1

В перенесённом матче 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» проиграл «Сент-Этьену» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Рудди Букке, ассистировали судьи на линиях Гийом Дебар и Жиль Ланг.
Счёт был открыт в начале встречи — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Ромен Амума, которому ассистировал Иванн Масон. Во втором тайме гости увеличил разрыв в счёте, на 75-й минуте гол забил Дени Буанга с передачи Арно Нордена.
«Сент-Этьен», набрав в трёх турах девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (6) — на 6-м месте.
В следующем туре «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Нантом», «Марсель» дома встретится с «Лиллем». Матчи состоятся 20 сентября.
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