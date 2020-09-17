Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 61
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сент-Этьен» обыграл «Марсель» и вышел на 1-е место в Лиге 1

«Сент-Этьен» обыграл «Марсель» и вышел на 1-е место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В перенесённом матче 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» проиграл «Сент-Этьену» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Рудди Букке, ассистировали судьи на линиях Гийом Дебар и Жиль Ланг.

Счёт был открыт в начале встречи — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Ромен Амума, которому ассистировал Иванн Масон. Во втором тайме гости увеличил разрыв в счёте, на 75-й минуте гол забил Дени Буанга с передачи Арно Нордена.

«Сент-Этьен», набрав в трёх турах девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (6) — на 6-м месте.

В следующем туре «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Нантом», «Марсель» дома встретится с «Лиллем». Матчи состоятся 20 сентября.

Франция - Лига 1. 1-й тур
17 сентября 2020, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 2
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 Амума – 6'   0:2 Буанга – 75'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020