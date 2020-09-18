«Зенит» не оставляет попыток заполучить Де Пауля

Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга связался с окружением игрока и пытается убедить его перебраться в Россию, сообщает Calciomercato.it.



Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» предложил «Удинезе» за Де Пауля € 35 млн, но сам аргентинец отказался переезжать в Россию. Предметный интерес к полузащитнику проявляет «Лидс».



26-летний Де Пауль является воспитанником аргентинского «Расинга». Полузащитник подписал контракт с «Удинезе» в 2016 году, «Валенсия» получила за него € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт Родриго с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Де Пауля в € 30 млн.

«Зенит» готов заплатить за вингера «Удинезе» Де Пауля € 35 млн, игрок не хочет в Россию