«Краснодар» — «Химки»: прямая трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Краснодар» – «Химки». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Краснодар», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (3) располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Лидирует в первенстве «Зенит» (16).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.