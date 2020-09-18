«Краснодар» — «Химки»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 8-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Химки».

Ставка: победа «Краснодара» всухую за 2.10.

«Химки» за семь туров сумели поживиться лишь тремя очками. Сейчас они занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице, опережая «Ротор» всего на один пункт. От спасительной 12-й позиции их отделяет целых четыре балла.



В матче прошлого тура химчане гостили у «Урала» и уступили со счётом 1:3. На первых порах они даже проводили опасные атаки, но привезли себе пенальти и пропустили. Екатеринбуржцы почувствовали уверенность и забили второй гол с углового. Во втором тайме у красно-чёрных получилось отквитать один мяч, но снова на угловом забыли игрока и пропустили третий.



Понятно, почему «Краснодар» идёт фаворитом в предстоящем поединке даже с отсутствием должного тонуса. Всё же тут и класс исполнителей разнится, и химчане выступают не самым лучшим образом. Они пропускают в каждом матче, а всего вытащили мяч из сетки ворот уже 11 раз. Натуральный кошмар.



Оборона у «быков» в нынешнем сезоне крайне стабильная. За шесть игр они пропустили только четыре гола. А дома не смогли остановить лишь мощные атаки ЦСКА (1:1) и «Ростова» (1:1). При таких раскладах стоит подумать над ставкой П1 всухую за коэффициент 2.10.



Вполне можно ожидать от краснодарцев аккуратной игры, тратить лишние силы сейчас незачем. Крайне важно будет подойти к ПАОКу, который выбил сильную «Бенфику», не только без травм, но и в хорошем настроении. А потому победа нужна ещё и с точки зрения психологии".