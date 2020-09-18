Полузащитник ЦСКА Бийол перешёл в «Ганновер»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол стал игроком «Ганновера-96». Словенец будет выступать за немецкий клуб на правах аренды.
«Яка Бийол будет выступать за «Ганновер» на правах аренды до окончания сезона-2020/2021. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста. Желаем Яке успехов в Германии!» — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Бийол подписал контракт с ЦСКА в 2018 году. Словенец сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил 6 голов. Бийол — обладатель Суперкубка России–2018. Действующий контракт 21-летнего словенца с «армейцами» рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/2021 хавбек потерял место в основном составе и вышел на замену всего пять раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 2,5 млн.
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