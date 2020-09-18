«Краснодар» разгромил «Химки», команды забили 9 голов на двоих

В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.



На 19-й минуте встречи Маркус Берг не реализовал пенальти, так как вратарь «Химок» Лантратов парировал мяч, однако швед первым успел на добивание, переправив мяч в ворота. Второй гол краснодарцев, спустя четыре минуты, забил Виктор Классон, получив пас от Берга в центре штрафной. На 27-й минуте Аршак Корян отыграл один мяч, забив ударом в девятку.



На 39-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Краснодара». Корян не сумел переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр указал, что надо перебить пенальти, и игрок «Химок» всё-таки отправил мяч в ворота. На 45-й минуте Классон оформил дубль — Реми Кабелла проник в штрафную гостей, не заметил на пути защитников и сделал передачу к линии вратарской, откуда Классон в касание направил мяч в ворота.

Во втором тайме краснодарцы забили ещё четыре мяча — отличились Тонни де Вильена, Реми Кабелла и Даниил Уткин и Магомед Шапи-Сулейманов.

«Краснодар», набрав в 8 матчах 14 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (3) располагается на 15-й строчке.