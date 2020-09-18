Тренер «Краснодара»: не считаем матч с «Химками» открытой тренировкой

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал победу над «Химками» (7:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Мы довольны тем, что удалось одержать победу. Мы хорошо начали первый тайм, после двух забитых мячей немного провалились и стали заигрываться в атаке. В результате пропустили два мяча. В перерыве мы внесли некоторые коррективы в игру, вышли на второй тайм с хорошей комбинационной игрой и забили достаточно большое количество голов.

Классон находится в списке штатных пенальтистов, но мы приняли решение, что сегодня пробивать пенальти будет Берг. Сегодня Классон вышел на поле в качестве крайнего нападающего. Он искал позицию, в которой ему было бы удобнее и выгоднее играть с точки зрения развития атаки.

Что касается количества легионеров в стартовом составе, то мы не смотрим на паспорт игроков. Кто на сегодняшний день был лучше готов, тот и начал игру с первых минут. Мы не считаем, что сегодняшний матч можно назвать открытой тренировкой «Краснодара». Как только мы сбавляли обороты, соперник наказывал нас за это. Это был важный матч, было бы неправильно назвать его тренировкой только из-за количества забитых мячей», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.