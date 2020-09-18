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Тренер «Краснодара» оценил вероятность участия Газинского и Ари в матче с ПАОКом

Тренер «Краснодара» оценил вероятность участия Газинского и Ари в матче с ПАОКом
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин рассказал о состоянии полузащитника Юрия Газинского и нападающего Ари.

«У Газинского было небольшое недомогание, поэтому он не принимал участия в этом микроцикле, но сегодня уже тренировался индивидуально. Рассчитываем, что он сможет принять участие в матче с ПАОКом. У Ари мышечное повреждение. Скорее всего, его не будет в заявке», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с греческим ПАОКом, который со счётом 2:1 обыграл португальскую «Бенфику» в 3-м квалификационном раунде.

Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Ответный в Греции — спустя неделю. Победитель выходит в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионов
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