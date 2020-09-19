«Локомотив» проиграл китайскому «Тяньцзинь Тэда» борьбу за Тикиньо

Московский «Локомотив» проиграл борьбу за нападающего «Порту» Тикиньо. Футболист подпишет контракт с китайским «Тяньцзинь Тэда», сообщает A Bola.

Китайский клуб заплатит за бразильца € 8-10 млн. Зарплата Тикиньо в «Тяньцзинь Тэда» составит € 3 млн, что гораздо больше его зарплаты в «Порту». Сделкой со стороны «Порту» занимается экс-футболист сборной Португалии Деку.

Сообщалось, что «Локомотив» предлагал за форварда € 9 млн, а его конкурент выразил готовность заплатить € 10 млн.



Бразилец перешёл в «Порту» в 2017 году. Сумма трансфера из «Витории» составила € 5,6 млн. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.



Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 9 млн.