Вернер: надеюсь, смогу доказать, что прозвище «Турбо Тимо» мне подходит

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер получил прозвище «Турбо Тимо» во время своей игровой карьеры в Германии. Он объяснил, как десятилетия тренировок заставили его так сильно угрожать командам своей скоростью.
«Турбо Тимо — не худшее прозвище, и, надеюсь, я смогу показать, что оно мне подходит. То, что я быстр, это действительно хорошо для меня, потому что это даёт мне много возможностей в игре, где я могу забивать голы, где я могу создавать моменты для команды и других игроков».
В своей дебютной игре в АПЛ в матче с «Брайтоном» (3:1) 24-летний форвард показал самую высокую скорость среди игроков «Челси», набрав 33,38 км/ч.
«Мой отец всегда хотел, чтобы я был быстрым и укреплял мои мышцы, бегая по холмам. Это очень помогло мне с фитнесом и силой для игр. Это пришло не из ниоткуда, но, конечно, не холмы дали мне мою скорость, а больше размышлений о том, как я тренируюсь и усердно работаю.
В начале моей карьеры, когда мне было 9-10 лет, у нас было много турниров, где мы играли на поле или в зале. Для детей это было чем-то вроде того, что можно было получить конфету за каждый гол — только очень небольшая сумма денег.
Если я забью 10 голов, я получу € 10, что означало много конфет! Я чувствовал это в детстве. Мой отец шутит, что после этого у меня появилось чувство любви к голам», — цитирует Вернера Goal.
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